Захарова: размещение ядерного оружия в Финляндии без ответа не останется

В МИД РФ предупредили Финляндию о последствиях размещения ядерного оружия Захарова: размещение ядерного оружия в Финляндии без ответа не останется

Москва29 июн Вести.Москва примет меры политического и военно-технического характера в ответ на отмену Финляндией законодательного запрета на ввоз и размещение ядерного оружия. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Комментарий дипломата размещен на официальном сайте МИД.

Такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно приняты отметила Захарова

Она подчеркнула, что данный шаг Финляндии создает реальные угрозы национальной безопасности РФ.

Как отметила дипломат, после вступления в Североатлантический альянс страна рискует превратиться в "послушный инструмент ядерных амбиций" НАТО.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, которые разрешают ввозить, хранить и использовать ЯО на территории страны.