Москва29 июнВести.Москва примет меры политического и военно-технического характера в ответ на отмену Финляндией законодательного запрета на ввоз и размещение ядерного оружия. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Комментарий дипломата размещен на официальном сайте МИД.
Такие меры, пусть никто не сомневается, будут своевременно и эффективно принятыотметила Захарова
Она подчеркнула, что данный шаг Финляндии создает реальные угрозы национальной безопасности РФ.
Как отметила дипломат, после вступления в Североатлантический альянс страна рискует превратиться в "послушный инструмент ядерных амбиций" НАТО.
Ранее президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки в законодательство, которые разрешают ввозить, хранить и использовать ЯО на территории страны.