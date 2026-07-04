Baijiahao: ответ РФ на провокации Финляндии с ядерным оружием оказался жестким

В Китае оценили ответ России на провокации Финляндии с ядерным оружием Baijiahao: ответ РФ на провокации Финляндии с ядерным оружием оказался жестким

Москва4 июл Вести.Ответ России на утверждение в Финляндии поправок в законодательство, которые разрешают ввозить, хранить и использовать ядерное оружие на финской территории, оказался жестким. Об этом пишет портал Baijiahao.

Как отметил автор статьи, Москва быстро разъяснила Хельсинки свою позицию по этому вопросу. Так, напомнил портал, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что РФ примет меры политического и военно-технического характера в ответ на решение Финляндии по ядерному оружию.

В свою очередь депутат Государственной думы Алексей Журавлев, обратил внимание портал, подчеркнул, что Россия обладает достаточным количество техники, чтобы "разнести половину Финляндии".

Россия не позволила финнам расслабиться. Ее ответ оказался слишком жестким для Хельсинки говорится в статье

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что сняв запрет на размещение ядерного оружия, Финляндия попала в российский список ядерных целей.