Песков высказался о планах Финляндии по ввозу ядерного оружия Песков: планы Финляндии по ввозу ЯО являются концентрированной конфронтацией

Москва23 апр Вести.План Финляндии по разрешению ввоза в страну ядерного оружия является концентрированной конфронтацией с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В эфире одного из федеральных телеканалов он прокомментировал инициативу, внесенную в парламент Финляндии. В кабмине страны НАТО предложили разрешить в оборонных целях ввоз, транспортировку, хранение и доставку ядерных вооружений.

Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выражении подчеркнул Песков

Ранее пресс-секретарь президента также раскритиковал военную стратегию Германии. Песков назвал ее квинтэссенцией конфронтационной политики Европы.