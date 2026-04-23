Москва23 апрВести.План Финляндии по разрешению ввоза в страну ядерного оружия является концентрированной конфронтацией с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В эфире одного из федеральных телеканалов он прокомментировал инициативу, внесенную в парламент Финляндии. В кабмине страны НАТО предложили разрешить в оборонных целях ввоз, транспортировку, хранение и доставку ядерных вооружений.
Это конфронтация. Так и надо понимать. Причем конфронтация в таком концентрированном выраженииподчеркнул Песков
Ранее пресс-секретарь президента также раскритиковал военную стратегию Германии. Песков назвал ее квинтэссенцией конфронтационной политики Европы.