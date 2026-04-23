Москва23 апр Вести.Военная стратегия ФРГ является квинтэссенцией конфронтационной направленности Европы в отношении России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что действия Европы потребуют от России принять меры по защите своих интересов и по достижению целей, поставленных в начале специальной военной операции.

Концепция Германии это такая, я бы сказал, квинтэссенция, наверное, всего, это такое ярко выраженное, самое ярко выраженное проявление. Но вот прямо конфронтационность во плоти, что называется заявил Песков

Ранее Песков сообщил, что Россия наблюдает всплеск милитаризма в Европе, который направлен напрямую против России.