Милитаризм Европы направлен на Россию, отметили в Кремле

Москва23 апр Вести.Москва видит всплеск милитаризма в Европе, который прямо направлен на Россию. Об этом ИС "Вести" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Мы видим всплеск милитаризма и агрессивности в отношении России в Европе. Это прямое проявление военного строительства, которое имеет своей направленностью Российскую Федерацию отметил Песков

Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что политика милитаризации, которую сейчас проводит Польша и страны Прибалтики, сильно напоминает события, происходившие перед началом Второй мировой войны.