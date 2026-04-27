МИД: Европа, взяв курс на милитаризацию, говорит о противостоянии с Россией

Европа, взяв курс на милитаризацию, говорит об открытом противостоянии с Россией МИД: Европа, взяв курс на милитаризацию, говорит о противостоянии с Россией

Москва27 апр Вести.Европа, взяв курс на форсированную милитаризацию, открыто говорит о вооруженном противостоянии с Россией. С таким заявлением выступил директор Первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян на международной научно-практической конференции "Контуры новой архитектуры коллективной безопасности: актуальные вопросы информационно-аналитического партнерства ОДКБ".

Европейцы, взяв курс на форсированную милитаризацию, уже открыто говорят о подготовке к новому вооруженному столкновению с Россией сказал Агасандян

По его словам, Запад одновременно пытается наращивать экономическое, гуманитарное и военное присутствие в соседних с Россией странах, пытаясь создать на границах некий "санитарный кордон".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что линия тотальной русофобии, избранная нынешней плеядой европейских политиков, является ошибочной и неразумной.