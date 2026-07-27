Захарова: Европа занята только милитаризацией и приближается к опаснейшей черте

МИД РФ: Европа занята только милитаризацией и приближается к опаснейшей черте Захарова: Европа занята только милитаризацией и приближается к опаснейшей черте

Москва27 июл Вести.Европа занята только милитаризацией и приближается к опаснейшей черте, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее сказала она

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что процесс милитаризации Европы потребует от России дополнительных мер для гарантии национальной безопасности. Представитель Кремля также отметил, что Евросоюз сегодня превращается в экономический и военный блок.