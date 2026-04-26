Москва26 апр Вести.Милитаризация стран Европы идет очень быстрыми темпами, они переходят на новые темпы конвейерного производства продукции военно-промышленного комплекса. Об этом политолог Дмитрий Евстафьев заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

По его мнению, необходимо признать новую реальность, а не строить иллюзии по поводу невозможности начала большой европейской войны.

Милитаризация Европы идет очень быстрыми темпами. Они переходят к поточному производству на своей территории… Европа вышла на финишную прямую подготовки большой европейской войны, войны большой европейской коалиции против России. И эту реальность надо просто признать, а не пытаться и дальше купаться в неких иллюзиях… Реальность – это действительно военно-промышленный комплекс Европы, который выходит на абсолютно новые уровни интеграции, на абсолютно новые уровни выпуска продукции сообщил Евстафьев

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что линия тотальной русофобии, избранная нынешней плеядой европейских политиков, является ошибочной и неразумной.

Замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский заявил, что Москва всерьез воспринимает стремление Берлина укрепить свой оборонный потенциал и занять положение лидера в Европе.