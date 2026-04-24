Москва24 апрВести.Москва всерьез воспринимает стремление Берлина укрепить свой оборонный потенциал и занять положение лидера в Европе, заявил замглавы МИД Дмитрий Любинский в интервью "Известиям".
Мы воспринимаем это вполне серьезно, как, впрочем, и многие союзники Германии в Европе. Даже не все ближайшие соседи Германии воспринимают это однозначноприводят "Известия" слова Любинского
Планы Германии по милитаризации, в частности, намерение увеличить численность своих вооруженных сил, можно и нужно рассматривать как заявку на лидерство в Европе, заключил Любинский.