"Не должны повторить 1941 год": Медведев высказался о милитаризации Германии Медведев: на западных рубежах России должны стоять боеспособные войска

Москва7 мая Вести.Россия должна держать постоянно готовые к боестолкновениям войска на западных границах страны. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте RT.

Уточняется, что данная мера вновь актуальна в свете милитаризации ФРГ.

По словам зампредседателя Совбеза, Москве необходимо "иметь не только боеспособные, но и боеготовые вооруженные силы на западном направлении", чтобы избежать повторения ситуации июня 1941 года.

Ранее Медведев заявил, что Германия после Второй мировой войны не прошла полноценную денацификацию.