Москва7 маяВести.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии, опубликованной RT, поставил под сомнение возможные договоренности, которые могут быть достигнуты в ходе украинского урегулирования.
Медведев указал, что Запад уже проявил себя в ситуации с минскими соглашениями.
Никто всерьез не собирался выполнять Минские соглашения, единственной целью которых, исходя из современных публичных заявлений из ФРГ и Франции, было дать передышку киевским марионеткам. И какова тогда будет цена пресловутому договору об урегулировании на Украине?задался вопросом зампред Совбеза
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры по Украине и не отказывается от них.