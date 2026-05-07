Медведев усомнился в надежности возможных договоренностей по Украине Медведев: надежность будущих договоренностей по Украине остается под вопросом

Москва7 мая Вести.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье о милитаризации Германии, опубликованной RT, поставил под сомнение возможные договоренности, которые могут быть достигнуты в ходе украинского урегулирования.

Медведев указал, что Запад уже проявил себя в ситуации с минскими соглашениями.

Никто всерьез не собирался выполнять Минские соглашения, единственной целью которых, исходя из современных публичных заявлений из ФРГ и Франции, было дать передышку киевским марионеткам. И какова тогда будет цена пресловутому договору об урегулировании на Украине? задался вопросом зампред Совбеза

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова вести переговоры по Украине и не отказывается от них.