Медведев призвал не доверять западным элитам Медведев: кодекс отношений с Западом – нельзя верить его элитам

Москва4 июн Вести.Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что России не следует доверять западным элитам, и именно этот принцип должен стать основой нового формата отношений с западными странами. Об этом он написал в своем канале на платформе MAX.

По мнению Медведева, российскому обществу необходимо выработать более сдержанный и критический подход к восприятию западных политических элит.

Нам нужно без истерик и самобичевания воспитывать в себе одно качество: нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться, их надо холодно презирать... И в этом должен состоять новый кодекс взаимоотношений с "западными партнерами" написал зампред Совбеза

Медведев добавил, что западные элиты являются слабыми и лживыми. Кроме того, они поддерживают киевский режим не из-за симпатии к украинцам, а вследствие глубинной ненависти к России.