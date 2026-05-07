Медведев: у Польши два пути - быть вассалом Германии или партнером России

Медведев: у Польши два пути - быть нищим вассалом Германии или партнером РФ Медведев: у Польши два пути - быть вассалом Германии или партнером России

Москва7 мая Вести.У Польши есть только два пути: быть нищим вассалом Германии или партнером России. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в статье, опубликованной на сайте RT.

Он напомнил, что до Америки очень далеко, и никакая Польша, как и вся Европа, американцам не нужна.

Не стоит обольщаться отметил политик

В статье Медведев отметил, что Польше следует задуматься, кто и на какие средства нагнетает в стране военизированную истерию в отношении России.

Председатель Совета безопасности России заявил также, что Россия должна держать войска на западных границах страны постоянно готовые к боестолкновениям.