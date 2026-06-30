Москва30 июнВести.Польские элиты заняли честную позицию против разрастающейся на Украине неонацистской идеологии. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В своем канале в мессенджере MAX он прокомментировал недовольство польских политиков и чиновников тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается возвысить Украинскую повстанческую армию (УПА – экстремистская организация, запрещенная в России).
Сколь бы русофобствующими ни были польские элиты, нельзя не признать, что по вопросу омерзительной киевской бандеровщины они заняли правильную и честную позицию. Чего не скажешь про другие европейские страны и безмозглый Брюссельнаписал Медведев
Ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла. Также глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш объявил, что Варшава будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, пока там прославляют Степана Бандеру.