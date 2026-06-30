Медведев прокомментировал конфликт между Польшей и Украиной Медведев: Польша заняла правильную и честную позицию в отношении Киева

Москва30 июн Вести.Польские элиты заняли честную позицию против разрастающейся на Украине неонацистской идеологии. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

В своем канале в мессенджере MAX он прокомментировал недовольство польских политиков и чиновников тем, что глава киевского режима Владимир Зеленский пытается возвысить Украинскую повстанческую армию (УПА – экстремистская организация, запрещенная в России).

Сколь бы русофобствующими ни были польские элиты, нельзя не признать, что по вопросу омерзительной киевской бандеровщины они заняли правильную и честную позицию. Чего не скажешь про другие европейские страны и безмозглый Брюссель написал Медведев

Ранее стало известно, что президент Польши Кароль Навроцкий решил лишить Зеленского высшей государственной награды страны – ордена Белого орла. Также глава Минобороны республики Владислав Косиняк-Камыш объявил, что Варшава будет препятствовать вступлению Украины в ЕС, пока там прославляют Степана Бандеру.