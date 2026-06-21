Москва21 июнВести.Антиукраинские настроения усилились в Польше, заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Скандал между Варшавой и Киевом разгорелся после решения на Украине присвоить одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА" (Украинская повстанческая армия, организация признана террористической и запрещена в РФ). В результате президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла, высшей государственной награды Польши.
Мы уже видим существенный рост антиукраинских настроений в Польше. Я как министр получаю информацию о фактах, а их много в разных регионах Польши, нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей в Польшесказал Сибига в эфире украинского телемарафона
Тема Волынской резни и оценки деятельности лидеров украинских националистов остается одной из самых сложных и болезненных в отношениях между Варшавой и Киевом.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова рекомендовала Варшаве направить в Канаду награду, которой лишили Владимира Зеленского.