Мирошник: отношения Украины и Польши давно были миной замедленного действия Мирошник сравнил отношения Украины и Польши с миной замедленного действия

Москва22 июн Вести.Отношения между Украиной и Польшей и ранее были обострены. Сейчас же складывается политическая ситуация, когда эта мина замедленного действия может сработать, заявил ИС "Вести" посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

На минувшей неделе Польша лишила главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды страны – Ордена Белого орла.

На кону в любом случае стоят украинско-польские отношения. Сказать, что они появились спонтанно, – нет, это мина замедленного действия и она сохранялась давно. Если даже брать только законодательные акты, то в Киеве еще в 2016 году целый ряд коллаборационистских организаций были приравнены отдельным законом к патриотам-защитникам Украины отметил Мирошник

В Польше тем временем, добавил он, Украине припомнили организацию Волынской резни.

А в 2025 году организация УПА (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в РФ) была закреплена одним из польских законов как враждебная, как виновник массового убийства поляков. Поэтому сейчас, когда происходят изменения, один из вариантов – это как раз движение Украины в сторону переговоров о вступлении в ЕС, – то созрела политическая атмосфера для того, чтобы эта мина-таки взорвалась заключил дипломат

Ранее глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон раскритиковал Варшаву и Киев за публичную дискуссию по поводу героизации пособников нацистов.

Самым сложным вопросом в польско-украинских отношениях является трактовка Волынской резни. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента признала 11 июля национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами. Согласно позиции Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА (запрещенной в России экстремистской организации) против населения республики.

Новый виток напряженности между Варшавой и Киевом возник после того, как 26 мая Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций Вооруженных сил Украины (ВСУ)​​​.

В конце мая глава киевского режима принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН-УПА Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН также могут перезахоронить.

9 июня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Украина должна взять на себя ответственность за героизацию деятелей Украинской повстанческой армии.