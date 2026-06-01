СМИ назвали возможного инициатора ссоры между Киевом и Варшавой из-за УПА Myśl Polska: способствовать очернению образа Зеленского в Польше могли США

Москва1 июн Вести.Намерения властей Польши лишить главу киевского режима Владимира Зеленского высшей государственной награды страны могут указывать на запущенном с подачи США процесс ослабления позиций украинского политика на международной арене, пишет портал Myśl Polska (MP).

29 мая президент Польши Кароль Навроцкий сообщил, что Варшава рассмотрит предложение лишить украинского политика высшей госнаграды Польши — ордена Белого орла.

Глава государства выразил возмущение и разочарование в связи с героизацией преступников со стороны киевского режима.

По мнению автора статьи, действия Навроцкого стали неожиданностью даже в самой республике.

Возможно, что идея Навроцкого очернить Зеленского родилась в посольстве США в Варшаве или, что более вероятно, получило там понимание и одобрение сказано в материале

Отмечается, что Вашингтон мог использовать "исторические ошибки" Киева, связанные с героизацией пособников нацистов, для подрыва международного авторитета Зеленского, так как его позиция противоречит подходу Белого дома к переговорному процессу об урегулировании конфликта на Украине.

Издание пишет, что присвоение центру специальных операций "Север" ССО Вооруженных сил Украины (ВСУ) наименования "имени героев УПА" (Украинская повстанческая армия, запрещена в РФ) оскорбило многих поляков.

Украинские власти рассчитывали, что ситуация ограничится медийным шумом и быстро утихнет, однако события развились иначе, продолжила MP.

Ослабление позиций Владимира Зеленского на европейской политической арене, в том числе польской, отвечает интересам Соединенных Штатов. На наш взгляд, это также отвечает интересам поляков заключило издание

25 мая Зеленский принял участие в перезахоронении в Киевской области останков одного из лидеров Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в РФ) Андрея Мельника.

Этот шаг, наряду с присвоением одному из подразделений ВСУ наименования "имени героев УПА", вызвали резкую критику в Польше. В частности, бывший президент этой страны (1990–1995 гг.) и лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса заявил, что больше не будет поддерживать Зеленского.