Депутат Сейма предложил закрыть логистический хаб Жешув для поставок ВСУ В Польше призвали лишить Зеленского высшей награды и перекрыть поставки ВСУ

Москва31 мая Вести.Депутат польского Сейма Влодзимеж Скалик выступил с резким заявлением, призвав лишить Зеленского Ордена Белого орла — высшей государственной награды Польши. Поводом для такого шага стало участие Зеленского в мероприятиях по чествованию деятелей украинского националистического движения.

По мнению политика, сохранение награды за Зеленским "позорит данный список" и наносит ущерб репутации самого ордена. Скалик подчеркнул, что государственные награды должны вручаться исключительно за заслуги перед Польшей, а не использоваться в политических целях.

Помимо отзыва награды, депутат предложил Варшаве ужесточить свою политику в отношении Киева, включив в число мер прекращение финансирования Украины, пересмотр миграционной политики и, что особенно важно, закрытие логистического узла в районе Жешува, через который осуществляется значительная часть поставок западного оружия и помощи для ВСУ.