Москва20 маяВести.Вручение главе киевского режима Владимиру Зеленскому высшей награды Евросоюза — ордена "За заслуги" — неоднозначное решение Брюсселя, которое вызывает только недоумение. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
В размещенном в соцсети X посте она с иронией высказалась по поводу выбора лауреата.
Зеленского (наградили — прим. ред.), вероятно, за то, что завалил нас своим (украинским – прим. ред.) зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвованиянаписала Зайончковская-Герник
19 мая в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента Зеленский получил высшую награду ЕС — Европейский орден "За заслуги", который вручается за вклад в продвижение евроинтеграции и поддержку европейских ценностей.
Орден, который ежегодно его могут получить не более 20 человек, учрежден в 2024 году по случаю 75-летия с момента подписания Декларации Шумана, которая привела к образованию Европейского объединения угля и стали — предшественника Европейского союза.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что часть получаемой Украиной от западных партнеров финансовой помощи растворяется "в кровавых руках" главы киевского режима.