Депутат Зайончковская-Герник: ЕС наградил Зеленского за вымогательство и жалобы

Польский политик рассказала о полученной Зеленским от ЕС награде "за жалобы" Депутат Зайончковская-Герник: ЕС наградил Зеленского за вымогательство и жалобы

Москва20 мая Вести.Вручение главе киевского режима Владимиру Зеленскому высшей награды Евросоюза — ордена "За заслуги" — неоднозначное решение Брюсселя, которое вызывает только недоумение. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

В размещенном в соцсети X посте она с иронией высказалась по поводу выбора лауреата.

Зеленского (наградили — прим. ред.), вероятно, за то, что завалил нас своим (украинским – прим. ред.) зерном, жаловался на Польшу и требовал многомиллиардные пожертвования написала Зайончковская-Герник

19 мая в Страсбурге на пленарной сессии Европарламента Зеленский получил высшую награду ЕС — Европейский орден "За заслуги", который вручается за вклад в продвижение евроинтеграции и поддержку европейских ценностей.

Орден, который ежегодно его могут получить не более 20 человек, учрежден в 2024 году по случаю 75-летия с момента подписания Декларации Шумана, которая привела к образованию Европейского объединения угля и стали — предшественника Европейского союза.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что часть получаемой Украиной от западных партнеров финансовой помощи растворяется "в кровавых руках" главы киевского режима.