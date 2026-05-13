Москва13 мая Вести.Варшава должна отказаться от спонсирования Украины на фоне роста числа коррупционных скандалов в рядах киевских властей.

С таким заявлением выступила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети X.

Хватит уже набирать долги ради коррумпированной Украины написала политик

Парламентарий подчеркнула, что ЕС пора начинать уважать себя, в противном случае Европа лишится уважения на международном уровне.

По словам депутата, скандалы, связанные с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем и экс-главой офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака, свидетельствуют о высоком уровне коррупции в киевской администрации.

Зайончковская-Герник также осудила Еврокомиссию за игнорирование означенных проблем и попытки "протолкнуть" Украину в Евросоюз.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского, обвинив его в коррупции и затягивании конфликта на Украине.