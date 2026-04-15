Евродепутат Зайончковская-Герник заявила о краже властями Львова 35 млн евро Евродепутат Зайончковская-Герник: власти Львова украли у поляков 35 млн евро

Москва15 апр Вести.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети Х сообщила, что польская компания Control Process столкнулась с недобросовестными действиями украинской стороны, в результате которых лишилась 35 миллионов евро.

Польская компания была вышвырнута из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ за 35 млн евро написала парламентарий

Она пояснила, что вопреки результатам семи выигранных арбитражных судов против администрации Львова, украинские партнеры расторгли контракт, не выплатив полагающееся вознаграждение.

Особое возмущение у политика вызвала позиция официальной Варшавы. Так, польское правительство фактически бросило своих предпринимателей на произвол судьбы, выбрав тактику молчания вместо оказания необходимой поддержки. Депутат подчеркнула, что власти страны предпочитают избегать разногласий с украинским руководством, сознательно жертвуя интересами собственных граждан.

Нами управляют люди с менталитетом подстилок заключила евродепутат

Зайончковская-Герник также назвала происходящее позорным и подчеркнула, что ситуация заслуживает самых резких оценок.