Москва15 апрВести.Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник в соцсети Х сообщила, что польская компания Control Process столкнулась с недобросовестными действиями украинской стороны, в результате которых лишилась 35 миллионов евро.
Польская компания была вышвырнута из инвестиционного проекта во Львове после выполнения 95% работ за 35 млн евронаписала парламентарий
Она пояснила, что вопреки результатам семи выигранных арбитражных судов против администрации Львова, украинские партнеры расторгли контракт, не выплатив полагающееся вознаграждение.
Особое возмущение у политика вызвала позиция официальной Варшавы. Так, польское правительство фактически бросило своих предпринимателей на произвол судьбы, выбрав тактику молчания вместо оказания необходимой поддержки. Депутат подчеркнула, что власти страны предпочитают избегать разногласий с украинским руководством, сознательно жертвуя интересами собственных граждан.
Нами управляют люди с менталитетом подстилокзаключила евродепутат
Зайончковская-Герник также назвала происходящее позорным и подчеркнула, что ситуация заслуживает самых резких оценок.