"Самые большие лохи". В Польше признали, что кредит Киеву был ошибкой Депутат Зайончковская-Герник: Польша просчиталась из-за кредита для Киева

Москва24 апр Вести.Поляки сильно просчитались, согласившись с выделением Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.

По ее словам, позднее полякам придется расплачиваться за средства, выданные Евросоюзом Киеву.

Польша — самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвование написала парламентарий в соцсети Х

22 апреля послы стран ЕС согласовали выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал это решение шагом на пути к утрате европейскими столицами своего суверенитета.