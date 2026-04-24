Москва24 апрВести.Поляки сильно просчитались, согласившись с выделением Украине кредита в размере 90 миллиардов евро. Такое мнение высказала депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
По ее словам, позднее полякам придется расплачиваться за средства, выданные Евросоюзом Киеву.
Польша — самый большой лох, ведь позже нам придется компенсировать еще и это многомиллиардное пожертвованиенаписала парламентарий в соцсети Х
22 апреля послы стран ЕС согласовали выделение Украине кредита на 90 миллиардов евро. Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу назвал это решение шагом на пути к утрате европейскими столицами своего суверенитета.