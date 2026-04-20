Евродепутат Мариани связал выдачу кредита Киеву с ложью и трусостью в ЕС

Москва20 апр Вести.Евродепутат Тьерри Мариани считает, что кредит Европейского союза (ЕС) в размере 90 миллиардов евро для Украины является подтасовкой. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, кредит киевскому режиму в ЕС называют "займом", хотя он является "даром".

Вы смотрели условия возврата займа? Нужно, чтобы Россия заплатила военные репарации. Значит, это - в лучшем случае фарс, в худшем - это презрение к избирателям … Я не знаю, как это назвать: ложь, трусость, подтасовка передает слова Мариани агентство

Парламентарий подчеркнул, что инициатива о выделении кредита является мошенничеством и фальсификацией. Он также добавил, что этот "дар Украине" будет оплачен на 16 миллиардов французским налогоплательщиком.

Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит вопрос о разблокировании кредита для Киева на 90 млрд 21 апреля.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" заявил, что Евросоюз нашел бы способ разблокировать кредит для помощи Украине даже в том случае, если бы партия премьер-министра Виктора Орбана выиграла на венгерских парламентских выборах.