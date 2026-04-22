Одобрение кредита ЕС для Киева в нынешнем виде маловероятно, считает экономист Экономист Чирков: кредит ЕС для Киева может блокировать не только Венгрия

Москва22 апр Вести.Одобрение кредита Украине на 90 млрд евро на сегодняшний день является маловероятным исходом, так как, кроме Венгрии, высказаться против могут и другие страны Европейского союза. Такое мнение доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков высказал в интервью ИС "Вести".

По его словам, возможными противниками предоставления займа Киеву могут стать Словакия и Болгария.

Я думаю, что одобрение кредита в том виде, в котором, так сказать, предполагают лидеры Европейского союза на сегодняшний день маловероятно, поскольку, господин [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан был таким серьезным препятствием на пути таких нерациональных действий по предоставлению кредита Украине. Но на самом деле ведь есть и другие политики в Европе, в общем, достаточно здравомыслящие. Мы, в частности, можем говорить о Словакии. Мы, в частности, можем говорить допустим, о новом лидере Болгарии сообщил Чирков

Постоянные представители стран-членов ЕС намерены в среду на заседании в Брюсселе утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро с гарантией под бюджет Евросоюза. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, согласование стало возможным после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал оппонент Виктора Орбана глава партии "Тиса" Петер Мадьяр.