Москва22 апрВести.Одобрение кредита Украине на 90 млрд евро на сегодняшний день является маловероятным исходом, так как, кроме Венгрии, высказаться против могут и другие страны Европейского союза. Такое мнение доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Максим Чирков высказал в интервью ИС "Вести".
По его словам, возможными противниками предоставления займа Киеву могут стать Словакия и Болгария.
Я думаю, что одобрение кредита в том виде, в котором, так сказать, предполагают лидеры Европейского союза на сегодняшний день маловероятно, поскольку, господин [премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан был таким серьезным препятствием на пути таких нерациональных действий по предоставлению кредита Украине. Но на самом деле ведь есть и другие политики в Европе, в общем, достаточно здравомыслящие. Мы, в частности, можем говорить о Словакии. Мы, в частности, можем говорить допустим, о новом лидере Болгариисообщил Чирков
Постоянные представители стран-членов ЕС намерены в среду на заседании в Брюсселе утвердить кредит Украине на 90 миллиардов евро с гарантией под бюджет Евросоюза. Как заявила глава евродипломатии Кая Каллас, согласование стало возможным после парламентских выборов в Венгрии, где победу одержал оппонент Виктора Орбана глава партии "Тиса" Петер Мадьяр.