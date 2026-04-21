Каллас: процесс утверждения 20-го пакета санкций против России будет возобновлен

Москва21 апр Вести.Главы МИД ЕС решили возобновить процедуру утверждения 20-го пакета санкций против РФ, а также в течение 24 часов утвердить выделение 90 млрд евро для Украины, заявила глава европейской дипслужбы Кая Каллас.

Об этом она сообщила на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Люксембурге.

После венгерских выборов возникло окно возможностей, и я ожидаю позитивного решения о 90 млрд евро для Киева в течение ближайших 24 часов. Министры также призвали вернуться к утверждению 20-го пакета санкций заявила Каллас

Ранее Каллас заявила, что в ЕС отсутствует четкое понимание действий США в зоне Персидского залива, в частности, в отношении Ормузского пролива.