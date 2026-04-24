Каллас: лидеры ЕС приступили к работе над 21-м пакетом санкций против РФ

Евросоюз работает над 21-м пакетом антироссийских санкций Каллас: лидеры ЕС приступили к работе над 21-м пакетом санкций против РФ

Москва24 апр Вести.Евросоюз приступил к подготовке очередного пакета антироссийских санкций, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в ходе неформального саммита ЕС.

По словам Каллас, Россия не может дождаться ослабления Евросоюза, и Украина для Брюсселя дороже, чем для Москвы.

Лидеры реально двигаются вперед к 21-му пакету санкций сказала она

Глава дипслужбы ЕС уточнила, что европейским лидерам стоит пересмотреть прежние "красные линии", мешавшие принятию некоторых антироссийских ограничений.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко сообщил, что Москва не изменит свою политику, несмотря на санкции Евросоюза.