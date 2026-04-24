Грушко: санкции ЕС не смогут заставить Россию изменить свою политику

Москва24 апр Вести.Евросоюз (ЕС) не сможет изменить политику России с помощью антироссийских санкций, заявил замглавы МИД Александр Грушко агентству РИА Новости.

Россия является самодостаточной и самостоятельной страной, поэтому санкции ЕС – это совершенно негодный инструмент, который пытаются использовать для изменения политики России и ее действий на международной арене, отметил Грушко.

Они (санкции - прим. ред.) в этом смысле бессмысленны приводит РИА Новости слова Грушко

Между тем Россия ответит на новый, 20-й пакет санкций ЕС, когда внимательно изучит содержание пакета, подчеркнул замминистра.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев отметил, что ЕС страдает от собственных антироссийских санкций.

Дмитриев задался вопросом о том, каким образом ЕС намерен оплачивать российский газ, о котором Брюссель "скоро начнет умолять", если санкции запрещают работать с 20 российскими банками.