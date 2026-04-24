Постпредство РФ: бумеранг вернется к выступающим за запрет ресурсов из России

Москва24 апр Вести.Сторонники запрета российских ресурсов в Евросоюзе (ЕС) сами пострадают от своих решений. Об этом сообщили в постпредстве России при ЕС.

В представительстве также напомнили, что только санкции, введенные по решению Совета Безопасности ООН, являются легитимными, а также порекомендовали "есовцам" задуматься о судьбе европейского проекта.

Особенно в свете дестабилизации глобальных энергорынков, когда евробюрократия навязывает есовским странам запрет на покупку российских углеводородов, вместо того чтобы думать о жизни простых граждан Европы. Экономические реалии и время все расставят по своим местам, "бумеранг" вернется к тем, кто его так бездумно запустил говорится в заявлении ,опубликованном в Telegram-канале постпредства

В российском постпредстве добавили, что все незаконные действия Евросоюза в отношении России получат должный и своевременный ответ.

Накануне страны ЕС приняли 20-й пакет санкций против России. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что Москва ответит на новые санкции, когда внимательно изучит их содержание.