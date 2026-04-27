МИД: Россия ввела ответные санкции против представителей ЕС и ряда стран Европы Россия ответила на введение 20-го пакета антироссийских санкций

Москва27 апр Вести.Москва серьезно расширила перечень представителей ЕС, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на 20-й пакет санкций, заявили в российском МИД.

Как отметили в ведомстве, введены ограничения в отношении представителей стран ЕС и ряда других европейских государств, а также европейских структур.

В список включены те, кто причастен к введению антироссийских санкций, подрыву территориальной целостности РФ и военной поддержке Украины, а также политики, выступающие за незаконное изъятие активов России и создание препятствий морскому судоходству, указывается в сообщении.

Санкции введены также в отношении депутатов Европарламента и национальных парламентов, гражданских активистов, представителей научного сообщества.

В МИД РФ подчеркнули, что введение односторонних санкций грубо нарушает нормы международного права.

Политика Брюсселя не способна оказать какого-либо воздействия на внешнеполитический курс нашей страны говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства



РФ остается приверженной защите прав граждан и национальных интересов, а также участию в формировании справедливого многополярного мироустройства, добавили в МИД РФ.

Европейский союз 23 апреля принял 20-й пакет санкций против РФ, под них подпали в том числе операции с российской криптовалютой RUBx, импорт из России ряда сырья, химикатов и дубленых мехов, а также порты Мурманска и Туапсе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Россия примет жесткие ответные меры.