МИД: РФ запретила въезд представителям ЕС, причастным к военной помощи Украине МИД: Россия запретила въезд представителям ЕС, причастным к военной помощи Киеву

Москва27 апр Вести.Въезд в Россию теперь запрещен представителям европейских структур, стран-членов Евросоюза (ЕС), которые вовлечены в принятие решений об оказании военной помощи Украине. Об этом проинформировала пресс-служба российского МИД.

Как сказано в материале, список расширен в рамках "реакции на неправомерные решения" Евросоюза.

В список включены представители евроструктур, стран-членов Евросоюза и ряда других европейских государств, вовлеченные в принятие решений об оказании военной помощи Украине, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерации сообщается в материале

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ИС "Вести" назвал условия, при которых сохранятся отношения России и Венгрии.