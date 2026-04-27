Москва27 апрВести.Въезд в Россию теперь запрещен представителям европейских структур, стран-членов Евросоюза (ЕС), которые вовлечены в принятие решений об оказании военной помощи Украине. Об этом проинформировала пресс-служба российского МИД.
Как сказано в материале, список расширен в рамках "реакции на неправомерные решения" Евросоюза.
В список включены представители евроструктур, стран-членов Евросоюза и ряда других европейских государств, вовлеченные в принятие решений об оказании военной помощи Украине, ведущие деятельность, направленную на подрыв территориальной целостности Российской Федерациисообщается в материале
Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью ИС "Вести" назвал условия, при которых сохранятся отношения России и Венгрии.