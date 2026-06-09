ЕК: новый пакет санкций против РФ запретит бойцам СВО въезжать в ЕС Фон дер Ляйен: 21-й пакет антироссийских санкций запретит бойцам СВО въезд в ЕС

Москва9 июн Вести.В 21-й пакет санкций против России включат запрет на въезд в страны Евросоюза для российских военных, принимавших участие в спецоперации. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, которые приводит агентство Reuters, в санкционный пакет также войдет оказание давления на банковский сектор и российскую экономику. Так, новый пакет ограничений будет включать в себя 170 физических лиц и организаций, в том числе 90 российских банков.

Кроме того, пакет санкций будет содержать усиление давления на российскую энергетику, а также рыбный промысел, заключила фон дер Ляйен.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал санкционную политику стран Запада открытой войной с Россией. По его словам, несмотря на любые попытки изолировать и разрушить Россию, она остается сильной и конкурентоспособной.