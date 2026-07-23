Каллас рассказала о содержании нового пакета антироссийских санкций ЕС Каллас: ЕС включил в 21-й пакет санкций НПЗ России и Белоруссии

Москва23 июл Вести.Евросоюз (ЕС) в рамках 21-го пакета антироссийских санкций вводит ограничения в отношении нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в России и Белоруссии. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на своей странице в соцсети X.

Также она отметила, что в новый пакет рестрикций против РФ вошли ограничения в отношении банков, операторов криптобирж и судов.

Мы нацелились на более сотни банков и операторов криптобирж, более 40 судов "теневого флота" и несколько нефтеперерабатывающих заводов в России и Белоруссии говорится в публикации

Кроме того, санкции впервые будут направлены против судов, которые помогают так называемому российскому "теневому флоту".

Ранее стало известно, что послы стран ЕС утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций. Из документа был убран полный запрет на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). Как отмечалось, 21-й пакет европейских санкций в значительной степени сосредоточен на финансовом и энергетическом секторах.