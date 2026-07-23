Москва23 июлВести.Евросоюз продолжает работать над дальнейшими санкционными мерами в отношении России. Об этом сообщила глава евродипломатии Кая Каллас.
В публикации в социальной сети X она заявила, что ЕС согласовал 21-й пакет санкций против России.
Это еще не конец санкционного курса. Мы уже работаем над следующими шагаминаписала Каллас
По словам Каллас, новые ограничительные меры направлены против финансовой системы, военно-промышленного комплекса и энергетического сектора.
Каллас также сообщила, что Евросоюз добавит в санкционный список против России 218 позиций. По ее словам, это станет самым крупным расширением ограничительных мер за последние четыре года.