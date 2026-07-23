Каллас: пакет новых санкций ЕС против РФ станет крупнейшим за четыре года

ЕС расширит санкции против России на рекордные 218 позиций Каллас: пакет новых санкций ЕС против РФ станет крупнейшим за четыре года

Москва23 июл Вести.Евросоюз включит в санкционный список против России 218 позиций - это расширение станет самым масштабным за последние четыре года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

Это наш крупнейший раунд [санкций] за четыре года, в общей сложности на 218 позиций написала она в соцсети X

По словам Каллас, ограничения затронут 50 военно-промышленных предприятий, "включая ключевых участников производства российских беспилотников с большой дальностью полета". Основной акцент нового пакета сделан на финансовом и энергетическом секторах.

О согласовании очередного пула ограничений сообщила и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, в перечень организаций, транзакции с которыми запрещены, будут добавлены еще 32 российских банка. Ограничения также коснутся криптовалютных компаний и платформ для торговли нефтью.

Помимо этого, как отметила фон дер Ляйен, санкции ЕС впервые будут направлены против судов, содействующих российскому "теневому флоту". Глава ЕК добавила, что Евросоюз замораживает на год корректировку ценового потолка на нефть, чтобы, по ее утверждению, "российская военная машина" не могла извлекать выгоду из рыночных колебаний. Кроме того, по ее словам, ЕС сделал важный шаг к введению официального запрета на въезд в объединение российских военнослужащих.