Москва23 июл Вести.Санкции ЕС впервые будут направлены против судов, которые помогают российскому "теневому флоту". Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в соцсети X.

Фон дер Ляйен приветствовала согласование 21-го пакета санкций против России.

Впервые мы нацеливаемся на суда, помогающие теневому флоту России написала она

Глава Еврокомиссии сообщила, что в список запрещенных транзакций добавят еще 32 российских банка. Кроме того, ограничения затронут криптокомпании и нефтяные торговые платформы.

Она также отметила, что ЕС замораживает корректировку ценового потолка на нефть на один год, чтобы, как утверждает фон дер Ляйен, "российская военная машина" не могла получать выгоду от рыночных потрясений. Кроме того, по ее словам, Евросоюз сделал важный шаг к официальному запрету на въезд в ЕС российских военнослужащих.

23 июля послы стран Евросоюза утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, сообщал ранее ТАСС со ссылкой на источник.

Новый пакет европейских ограничений в основном сосредоточен на финансовом и энергетическом секторах. По данным СМИ, под санкции могут попасть около 215 физических и юридических лиц, включая примерно 90 банков и других финансовых организаций.