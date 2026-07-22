Москва22 июлВести.Европейский союз (ЕС) намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкций 215 физических и 94 юридических лица. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на последнюю редакцию пакета.
Почти 90 из них — банкисказано в публикации
В материале сказано, что утверждение новых ограничительных мер осложнено "серьезными разногласиями".
Источники агентства заявили, что после отключения крупнейших российских банков от SWIFT в 2022 году российские компании начали проводить международные расчеты через небольшие региональные банки и криптовалютные сети. Поэтому Евросоюз хочет включить в санкционный список и эти организации.
Вместе с тем, по данным Financial Times, Греция требует смягчить ограничения на перевозку российского сжиженного природного газа в рамках новых санкций.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела со стороны Евросоюза не существует, как и предела безумия.
В начале июля глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что послы Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России.