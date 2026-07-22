Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 90 банков и 215 физлиц России

СМИ: Евросоюз намерен ввести санкции против 215 физлиц и 90 банков России Reuters: ЕС планирует ввести санкции против 90 банков и 215 физлиц России

Москва22 июл Вести.Европейский союз (ЕС) намерен включить в 21-й пакет антироссийских санкций 215 физических и 94 юридических лица. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на последнюю редакцию пакета.

Почти 90 из них — банки сказано в публикации

В материале сказано, что утверждение новых ограничительных мер осложнено "серьезными разногласиями".

Источники агентства заявили, что после отключения крупнейших российских банков от SWIFT в 2022 году российские компании начали проводить международные расчеты через небольшие региональные банки и криптовалютные сети. Поэтому Евросоюз хочет включить в санкционный список и эти организации.

Вместе с тем, по данным Financial Times, Греция требует смягчить ограничения на перевозку российского сжиженного природного газа в рамках новых санкций.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что санкционного предела со стороны Евросоюза не существует, как и предела безумия.

В начале июля глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что послы Евросоюза не согласовали 21-й пакет санкций против России.