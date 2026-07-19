Разногласия внутри ЕС обострились из-за новых санкций против России FT: в ЕС растет сопротивление новым санкциям против России

Москва19 июл Вести.Поддержка новых экономических санкций против России резко ослабевает в Евросоюзе, поскольку, по данным издания, правительства ряда стран не готовы одобрять меры, которые могут навредить их крупнейшим национальным компаниям. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на дипломатов.

Речь идет о 21-м пакете санкций, который требует единогласного одобрения всех стран ЕС. Однако переговоры послов в Брюсселе на прошлой неделе продолжались четыре дня и не привели к результату.

По данным FT, Греция, Франция, Италия, Германия, Австрия и Португалия требуют исключений из нового санкционного пакета ЕС или блокируют отдельные меры. Это усиливает опасения, что европейская стратегия давления на Москву и поддержки Украины, действующая с 2022 года, переживает серьезный кризис.

Новые санкции должны затронуть российский экспорт, финансовый сектор и механизм ограничения доходов от продажи нефти. Однако, по словам дипломатов, многочисленные возражения стран ЕС ставят пакет под угрозу.

Греция отказывается поддержать меры без разрешения на перевозку российского СПГ в третьи страны, ссылаясь на возможный ущерб судоходному бизнесу миллиардера Георгия Прокопиу. Португалия и Германия добиваются послаблений для закупок российской рыбы, чтобы защитить свои перерабатывающие предприятия.

Франция и Италия выступают за смягчение визовых ограничений для российских военных, участвовавших в боевых действиях. Австрия требует разморозить российские активы на 2 млрд евро, чтобы компенсировать потери Raiffeisen из-за штрафа в России.

Дипломаты считают, что разногласия внутри ЕС достигли беспрецедентного уровня, поскольку страны по-прежнему заявляют о поддержке Украины, но все чаще отказываются от мер, способных навредить их бизнесу.

Собеседники FT предупреждают, что если каждое государство будет добиваться исключений, новые санкции могут потерять реальное содержание. Эксперты полагают, что ЕС, вероятно, близок к пределу возможностей по ужесточению ограничений против России.