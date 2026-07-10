Euractiv: чиновники ЕС боятся, что новый пакет санкций против РФ не одобрят

В Европе опасаются, что ЕС не сможет одобрить новый пакет санкций против РФ Euractiv: чиновники ЕС боятся, что новый пакет санкций против РФ не одобрят

Москва10 июл Вести.Европейские чиновники опасаются, что новый пакет антироссийских санкций может быть не одобрен. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на слова неназванного высокопоставленного дипломата евроблока.

Ранее дипломатический источник агентства Reuters сообщал, что ЕС намерен включить в санкционный пакет 170 физических и юридических лиц.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС ... заявил, что переговоры продолжаются и что пакет все еще может не быть одобрен цитирует издание

Речь идет о 21-м пакете санкций, который предполагается принять 13 июля.

Ранее премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что София готова применить право вето в отношении этих ограничений, если они будут вредить интересам страны.