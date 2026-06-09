Reuters: в новый пакет антироссийских санкций могут попасть 170 физлиц и юрлиц

Евросоюз может включить 170 лиц и компаний в новый пакет санкций против РФ Reuters: в новый пакет антироссийских санкций могут попасть 170 физлиц и юрлиц

Москва9 июн Вести.Европейский союз (ЕС) намерен предложить включить 170 физических и юридических лиц в новый, 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на дипломатический источник.

По данным агентства, под новые ограничения могут попасть около 90 российских банков. Кроме того, санкционный список планируется расширить за счет новых физических лиц и организаций.

Источник Reuters не уточнил, какие именно финансовые организации и компании предлагается включить в очередной пакет ограничительных мер.

Россия неоднократно заявляла, что экономика страны адаптировалась к внешним ограничениям и способна справляться с санкционным давлением. В Москве также подчеркивали, что санкционная политика западных государств не достигла заявленных целей.

При этом в ряде западных стран и экспертных кругов ранее звучали оценки о том, что антироссийские санкции оказывают ограниченное влияние на российскую экономику и не всегда приводят к ожидаемым результатам.