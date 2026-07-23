Более 30 российских банков попали в новый санкционный пакет ЕС Фон дер Ляйен: ЕС введет санкции против еще 32 российских банков

Москва23 июл Вести.В 21-й пакет санкций Евросоюза (ЕС) против РФ были включены еще 32 российских банка. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X, объявляя об утверждении очередного пула рестрикций.

Я приветствую принятие 21-го пакета санкций против России... Мы добавляем еще 32 российских банка в список организаций, транзакции с которыми запрещены говорится в публикации

Также ограничения были введены против криптовалютных компаний и платформ для торговли нефтью.