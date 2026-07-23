Москва23 июлВести.В Евросоюзе (ЕС) рассматривают возможность введения запрета на въезд российских военнослужащих. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X, объявляя о утверждении 21-го пакета санкций против РФ.
В июне, представляя проект нового пула рестрикций, глава ЕК пообещала ввести полный запрет для участников СВО на въезд в ЕС уже сейчас.
Мы сделали важный шаг к официальному запрету на въезд в ЕС для российских военныхговорится в публикации
Кроме того, по ее словам, в санкционный список были добавлены 32 российских банка, транзакции с которым запрещены, а также криптовалютные компании и платформы для торговли нефтью.