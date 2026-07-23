Европа сделала "важный шаг" к запрету на въезд российских военных Фон дер Ляйен: в ЕС хотят запретить въезд российским военнослужащим

Москва23 июл Вести.В Евросоюзе (ЕС) рассматривают возможность введения запрета на въезд российских военнослужащих. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на своей странице в соцсети X, объявляя о утверждении 21-го пакета санкций против РФ.

В июне, представляя проект нового пула рестрикций, глава ЕК пообещала ввести полный запрет для участников СВО на въезд в ЕС уже сейчас.

Мы сделали важный шаг к официальному запрету на въезд в ЕС для российских военных говорится в публикации

Кроме того, по ее словам, в санкционный список были добавлены 32 российских банка, транзакции с которым запрещены, а также криптовалютные компании и платформы для торговли нефтью.