Москва23 июл Вести.Послы стран Евросоюза (ЕС) утвердили сокращенный 21-й пакет антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уточняется, что среди утвержденных мер нет полного запрета на морские перевозки российского сжиженного природного газа (СПГ). Собеседник агентства добавил, что "до конца дня Совет ЕС утвердит этот пакет", после чего он вступит в силу.

Ранее Financial Times сообщила, что послам ЕС после интенсивных переговоров удалось достичь компромисса, согласно которому Греция сможет продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны в течение 12 месяцев с возможностью ее продления. При этом объемы перевозок ограничены уровнем 2025 года.

Компания Dynagas, из-за которой Греция активно возражала против полного запрета на перевозку российского СПГ, специализируется на танкерах ледового класса, работающих с российским проектом "Ямал СПГ". Афины больше недели блокировали утверждение очередного санкционного пакета ЕС, указывая, что полный запрет лишь перераспределит позиции на рынке, не повлияв на доходы России.

21-й пакет европейских санкций в значительной степени сосредоточен на финансовом и энергетическом секторах. По данным СМИ, под санкции попадут порядка 215 физических и юридических лиц, в том числе около 90 банков и других финансовых учреждений.