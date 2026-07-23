Москва23 июл Вести.Европейский союз рассматривает возможность предоставления греческим судоходным компаниям, в частности Dynagas, разрешения на продолжение перевозки сжиженного природного газа (СПГ) российского производства.

Об этом сообщает британская газета Financial Times (FT).

В материале говорится, что ЕС готов пойти на уступки в рамках формирования 21-го пакета санкций против России. Предлагаемое соглашение, которое еще требует одобрения всех 27 государств-членов ЕС, позволит компаниям продолжать транспортировку российского СПГ в третьи страны на протяжении 12 месяцев с возможностью последующего продления. При этом объемы перевозок будут ограничены уровнем 2025 года.

По мнению источников, возможное соглашение является возмутительным, что отражает растущие в евросодружестве разногласия по новым рестрикциям в отношении Москвы.

Ранее научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович заявлял, что из-за отказа от СПГ из России в первую очередь страдают энергоемкие отрасли промышленности в Европе, включая металлургию и машиностроение.