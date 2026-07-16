FT: Греция из страха за олигарха Прокопиу помешала санкциям ЕС на российский СПГ

Греция защитила бизнес своего олигарха и не дала ЕС принять санкции против РФ FT: Греция из страха за олигарха Прокопиу помешала санкциям ЕС на российский СПГ

Москва16 июл Вести.Греция выступила против введения очередного, 21-го по счету, пакета санкций Евросоюза против России. Таким образом Афины пытаются защитить интересы судоходной компании Dynagas, принадлежащей греческому бизнесмену Георгию Прокопиу.

Dynagas, специализирующаяся на перевозках грузов с завода "Ямал СПГ" в Арктике, может столкнуться с серьезными трудностями, поскольку новые рестрикции касаются российских углеводородов, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники. Речь, в частности, идет о готовящемся запрете на транспортировку российского СПГ в третьи страны.

Значительная часть танкеров Dynagas была построена специально для работы в ледяных арктических водах рядом с заводом СПГ "Ямал".

Греческая сторона утверждает, что эти суда нельзя эффективно использовать в других регионах, и компания будет вынуждена продать их. Стоимость одного такого танкера оценивается примерно в 300 миллионов долларов.

Издание также цитирует греческого постпреда при ЕС, который заявил коллегам из других стран, что планируемые санкции "разрушат Dynagas".

Из-за позиции Афин консультации по новому пакету антироссийских санкций отложили. Если договориться не получится, дипломаты будут пытаться согласовать очередные рестрикции до 22 июля, после чего комитет постпредов должен уйти на каникулы до сентября.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что обсуждения по новому пакету санкций выявили глубокий раскол в ЕС. По его словам, европейские страны все чаще стали ставить экономические потребности на первое место, откладывая радикальные меры против России. Он назвал вопрос по газу одним из наиболее острых.