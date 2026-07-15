Послы ЕС перенесли голосование по новому пакету санкций против РФ Послы ЕС не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России

Москва15 июл Вести.Послы стран Евросоюза (ЕС) не смогли согласовать 21-й пакет санкций против России. Об этом сообщил журналистам дипломатический источник в Брюсселе.

После очередных неудачных переговоров следующую встречу назначили через неделю.

Послы завершили встречу по 21-му пакету санкций. Компромисса достичь не удалось сказал источник

Уточняется, что послы ЕС также на неделю отложили рассмотрение вопроса о снижении так называемого потолка цен на российскую нефть до 44 долларов за баррель Urals. Этот механизм должен был быть продлен в рамках принятия 21-го пакета санкций.

Ранее глава МИД Литвы заявил, что обсуждения по новому пакету санкций выявили глубокий раскол в ЕС. По его словам, европейские страны все чаще стали ставить экономические потребности на первое место, откладывая радикальные меры против России. Он также назвал вопрос по газу одним из наиболее острых.