Стали известны детали новых обсуждаемых в ЕС санкций против России Bloomberg: ЕС хочет заморозить полоток цен на российскую нефть

Москва1 июн Вести.В рамках 21-го пакета санкций Евросоюз рассматривает возможность временно заморозить потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство подчеркивает, что в ЕС не хотят допустить получения Россией сверхприбыли, связанной с текущим ростом цен.

Bloomberg напомнил о механизме, который принял Европейский союз в отношении российской нефти. Речь идет о пересмотре потолка цен каждые полгода. Они устанавливаются на 15% ниже среднерыночной ставки на Urals.

Однако из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке цены на топливо резко выросли. И следующий пересмотр в июле мог поднять планку до 65 долларов за баррель.

Поэтому Еврокомиссия рассматривает заморозку потолка на текущем уровне (44,10), чтобы ограничить доходы России.

Кроме этого, ограничения нового санкционного пакета грозят банкам, криптооператорам, нефтеперерабатывающим заводам, нефтетрейдерам, которые, по мнению ЕС, используются Москвой для обхода санкций.

26 мая председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских санкций. Правда, его содержание она не стала раскрывать.