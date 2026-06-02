AntiDiplomatico: планы заморозить потолок цен на нефть РФ говорят об ошибках ЕС

Москва2 июн Вести.Планы стран Европейского союза установить потолок цен на российскую нефть свидетельствуют о серьезных экономических просчетах, которые допустили чиновники в Брюсселе.

Такого мнения придерживается редакция итальянской газеты L’AntiDiplomatico.

Брюссель теперь сталкивается с более сложной реальностью, в которой политические решения, принятые против России, продолжают оказывать значительное негативное воздействие на сами европейские экономики следует из статьи

Ранее ирландский экономический аналитик Филип Пилкингтон заявил, что обсуждение внутри Евросоюза предложения заморозить стоимость нефти российского производства свидетельствует о провале санкционной политики Запада.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва продолжает оставаться надежным гарантом энергетической безопасности на мировом рынке.