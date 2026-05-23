Москва23 маяВести.Европейцам пора понять, заслуживают ли они политических лидеров, которые вводят санкции против России. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico (AD).
Отмечается, что Брюссель продолжает вводить "бестолковые меры" против РФ, а США продают "бедным европейским идиотам" СПГ по ценам, значительно превышающим рыночные.
Тем временем счета за газ в Италии стремительно растут, отчасти из-за масштабных закупок чрезвычайно дорогого СПГ у США … Но на данном этапе мы должны задать себе вопрос: заслуживаем ли мы этот так называемый "правящий класс"?говорится в материале
Ранее в МИД РФ сообщили, что Европейский союз лишился порядка одного триллиона долларов из-за отказа от российского сырья и углеводородов.
Между тем в "Газпроме" сообщили, что страны Европы продолжают устанавливать антирекорды по закачке ресурсов в подземные хранилища газа (ПХГ). При этом цены на газ на европейском рынке не способствуют восполнению запасов.