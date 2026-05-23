Москва23 мая Вести.Европейцам пора понять, заслуживают ли они политических лидеров, которые вводят санкции против России. Об этом пишет итальянское издание AntiDiplomatico (AD).

Отмечается, что Брюссель продолжает вводить "бестолковые меры" против РФ, а США продают "бедным европейским идиотам" СПГ по ценам, значительно превышающим рыночные.

Тем временем счета за газ в Италии стремительно растут, отчасти из-за масштабных закупок чрезвычайно дорогого СПГ у США … Но на данном этапе мы должны задать себе вопрос: заслуживаем ли мы этот так называемый "правящий класс"? говорится в материале

Ранее в МИД РФ сообщили, что Европейский союз лишился порядка одного триллиона долларов из-за отказа от российского сырья и углеводородов.

Между тем в "Газпроме" сообщили, что страны Европы продолжают устанавливать антирекорды по закачке ресурсов в подземные хранилища газа (ПХГ). При этом цены на газ на европейском рынке не способствуют восполнению запасов.