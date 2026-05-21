Европа продолжает бить антирекорды по закачке газа в подземные хранилища "Газпром" сообщил о продолжении серии антирекордов в заполнении европейских ПХГ

Москва21 мая Вести.Страны Европы продолжают устанавливать антирекорды по закачке ресурсов в подземные хранилища газа (ПХГ). Показатели за 18 и 19 мая стали минимальными для этих дней за всю историю наблюдений. Об этом сообщили в "Газпроме".

В компании привели данные Gas Infrastructure Europe.

Таким образом, антирекордная серия длится с 12 мая с коротким перерывом на одни сутки (17 мая). Отметим, что цены на газ на европейском рынке не способствуют восполнению запасов сообщила пресс-служба "Газпрома"

Компания регулярно сообщает о показателях европейских ПХГ. Уже в марте общий уровень запасов в комплексах крупнейших стран Европы сократился до 29%.