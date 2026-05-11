Подземные хранилища газа в Европе заполнены лишь на треть

Москва11 мая Вести.Подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе заполнены на 35%, это минимальный уровень за последние годы, следует из отчета ассоциации операторов европейской газовой инфраструктуры.

Отмечается, что на 10 мая 2026 года уровень заполненности хранилищ составляет 35,05%, что на 29,1 процентного пункта ниже, чем годом ранее.

Меньше показатель был лишь в 2021 году, когда он составлял 31,36%.

Всего в подземных хранилищах Европы сейчас содержится порядка 35 миллиардов кубометров газа, указывается в отчете.

В конце апреля в "Газпроме" сообщали, что часть стран Европы продолжают отбирать газ из ПХГ в разгар весны. Низкие запасы энергоресурсов в хранилищах создадут серьезные трудности для их восполнения к будущей зиме.